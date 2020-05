Se státní smlouvou získali Rakušané plnou suverenitu. A naučili se mít rádi neutralitu

V dubnu 1955 proto zamířila rakouská delegace do Moskvy na jednání, jehož výsledkem bylo takzvané moskevské memorandum. Rakousko v něm předjímá svou budoucí neutralitu „podle švýcarského vzoru“ a souhlasí s tím, že zaplatí Sovětům odstupné za jejich nároky na bývalý říšský majetek. Moskva zase podepsala, že do konce roku stáhne z Rakouska svá vojska.

Americká diplomacie se zpočátku držela hesla, že „kdo je neutrální, je komplicem nepřítele“. V nastalém mezinárodním uvolnění ale pro ni nakonec neutralita znamenala spíše jistotu, že Rakousko zůstane na Západ orientovanou demokracií a bude pokračovat jeho hospodářská a politická integrace do západních struktur.

Na Západě přitom budila rakouská neutralita předtím nedůvěru, protože byla chápána jako možný precedens pro západní Německo a panovaly obavy, že nezačlenění Rakouska do západních bezpečnostních struktur povede k jeho pohlcení východním blokem.

Rakousko se ocitlo na pomezí dvou znepřátelených mocenských bloků, navíc na potenciální bojové linii. Jako takové začalo rozvíjet aktivní zahraniční politiku, kterou předznamenal již jeho vstup do OSN koncem roku 1955. V následujících desetiletích se pak snažilo fungovat jako nezávislý diplomatický prostředník mezi oběma mocensko-politickými systémy.

To se stalo 26. října 1955, den poté, co vypršela tříměsíční lhůta na stažení spojeneckých vojsk stanovená státní smlouvou. Rakousko v zákoně o neutralitě slíbilo nevstupovat do vojenských aliancí a nepřipustit vybudování vojenských opěrných bodů na svém území. Pouze v případě ohrožení smělo nasadit prostředky k obraně své země.

Co znamená rakouská neutralita?

Zákon o neutralitě byl za studené války vykládán poměrně striktně. Pro Rakousko to mimo jiné znamenalo, že nesmělo vstoupit do Evropských společenství (ES), o čemž ještě na konci 50. let někteří jeho politici uvažovali. Sovětský svaz však namítal, že všichni tehdejší členové ES jsou členy NATO. Rakousko se tak muselo spokojit s členstvím v čistě ekonomickém Evropském sdružení volného obchodu (ESVO, EFTA) a až po pádu železné opony se stalo členem EU.

26. říjen je v Rakousku státním svátkem a neutralita, původně nijak zvlášť chtěný důsledek kompromisu v zájmu obnovy suverenity, se stala trvalou součástí rakouské identity.

Jak v roce 2003, tak v roce 2011 uvedlo v průzkumu 70 procent Rakušanů, že by jejich země měla dál na své neutralitě trvat. Jen pokaždé zhruba čtvrtina si myslela, že by se Rakousko mělo solidárně podílet na společném bezpečnostním systému (aniž by byl v průzkumu specifikován).

Nejpozději se vstupem země do Evropské unie v roce 1995 se však rakouská neutralita poněkud posunula. Vídeň se členstvím v EU hlásí k její zahraniční politice včetně třeba uvalení ekonomických sankcí či podpory zahraničních misí (nyní se účastní například mise v Mali), byť se odmítá podílet na případné společné unijní armádě.

Rakousko je členem programu NATO Partnerství pro mír, který předpokládá spolupráci bez nutnosti členství, a kooperuje s Aliancí v Kosovu či Afghánistánu. Zapojuje se také do mírových misí OSN. V roce 1991 v době války v Perském zálivu povolilo přes své území převoz válečného materiálu, naopak v roce 2003 neumožnilo přelet amerických letounů během války v Iráku.

Proto se někdy hovoří o tom, že rakouská neutralita už není „stálá“, ale spíš „diferencovaná“. Ozývají se také hlasy, že v současném světě ztrácí neutralita na významu či že je dokonce pouhým mýtem. Samo Rakousko se ve své bezpečnostní doktríně z roku 2001 neoznačilo za neutrální, nýbrž za „nepříslušející k žádné alianci“ (allianzfrei). V bezpečnostní strategii z roku 2013 se už nicméně o neutralitě zase mluví.

Také mezi obyvatelstvem podpora neutrality stoupá. Loni na podzim se pro její zachování vyjádřilo dokonce 79 procent oslovených. Podíl těch, kteří by upřednostnili zapojení do mezinárodního bezpečnostního systému, klesl na 17 procent. Neutralita tak má ve vědomí Rakušanů pevnou pozici, ať už si pod ní představují cokoliv.