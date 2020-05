Koronavirová diplomacie. Turecko pomáhá zvládnout pandemii USA i Izraeli

Turecko rozesílá materiál určený k řešení pandemie státům chudým i bohatým. Do zemí, se kterými má vztahy vřelé, standardní i vyloženě špatné, jako je Izrael. Tam vyvolaly turecké zásilky zdravotnického materiálu velký ohlas. Úřady židovského státu to ale označují za komerční transakci a odmítají, že by to mělo souvislost s diplomacií a s pokusy vylepšit turecko-izraelske vztahy.

Turečtí výrobci chrlí ochranné pomůcky ve velkém. Někteří tamní lékaři si přesto stěžují, že zatímco vláda posílá materiál do světa, oni sami ho nemají dostatek.

Turecké vládě nejde jen o diplomacii – hlavní publikum má doma. S poukazem na pomoc za hranicemi a zároveň dostačující kapacity místního zdravotnictví se snaží předat vzkaz, že nákazu zvládá lépe než Západ.