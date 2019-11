NATO zažívá mozkovou smrt, prohlásil Macron. Z krize viní Turecko a Trumpa

Aliance si podle francouzského státníka musí vyjasnit své strategické cíle. „To, co právě zažíváme, je mozková smrt NATO,“ řekl Macron v rozhovoru pro The Economist. „Spojené státy svá strategická rozhodnutí se svými partnery v NATO vůbec nekoordinují,“ postěžoval si.

Turecká intervence je pro Alianci problémová, míní francouzský prezident

Členové vojenské Aliance jsou podle Macrona svědkem „agrese, kterou zahájil další člen NATO, tedy Turecko, a to v oblasti, kde jsou ve hře naše zájmy, aniž by to koordinoval“. „To, co se stalo, je pro NATO velký problém,“ zdůraznil šéf Elysejského paláce.

V souvislosti s tureckou ofenzivou podle Macrona vyvstala řada otázek včetně té kolem článku pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně.

Tento článek stanoví, že útok proti jedné nebo více zemím NATO je považován za útok proti všem členům Aliance. „Pokud se režim (syrského prezidenta) Bašára Asada rozhodne odpovědět na akce Turecka, zapojíme se?“ položil otázku francouzský prezident.