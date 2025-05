Hlas Ameriky propustí asi třetinu zaměstnanců, píší média

Americká veřejnoprávní rozhlasová stanice Hlas Ameriky (VOA), která se soudí s administrativou prezidenta Donalda Trumpa, se rozloučí se stovkami smluvních zaměstnanců, píší o tom deníky The New York Times (NYT) a The Washington Post (WP). Listy uvádějí, že propouštění se dotkne pěti až šesti set spolupracovníků stanice. Podle WP jim smlouvy končí k 30. květnu.