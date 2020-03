Španělsko prodloužilo stav nouze. Americký Senát schválil rekordní balík na podporu ekonomiky

Španělský premiér Sánchez podle agentury DPA v parlamentu mluvil o „zlém snu“, který ale „brzy skončí“ a jeho vláda pro to prý udělá všechno. Prodloužení stavu nouze zákonodárci schválili po jedenáctihodinovém jednacím maratonu, proti se nevyslovil nikdo z nich.

Tamní úřady doufají, že epidemie díky přísným opatřením dosáhne vrcholu již tento týden. Španělé od 15. března smějí z domova vycházet jedině do práce, k lékaři a na nákup nejnutnějšího zboží, jako jsou potraviny nebo léky. Ven mohou také tehdy, když se to týká péče o děti, staré lidi, nebo osoby odkázané na pomoc jiných. Povolené je také venčení psů. Španělé se ale nesmějí vydávat na zdravotní procházky do přírody.

V zemi jsou otevřené jen obchody se zbožím běžné potřeby, jako jsou potraviny, lékárny, banky nebo čerpací stanice.

To, zda lidé restriktivní opatření dodržují, kontroluje policie a za jejich porušení hrozí vysoké pokuty, nebo dokonce vězení.

Španělské úřady ve středu evidovaly skoro 48 tisíc případů nákazy nemocí COVID-19, přes 3400 lidí jí podlehlo.