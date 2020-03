Japonský premiér připustil odklad olympijských her, Čína zpřísňuje kontroly cestujících ze zahraničí

Čínské letecké úřady o víkendu oznámily, že všechny lety směřující do Pekingu budou od pondělí odkláněny na jiná letiště, kde cestující absolvují zdravotní vyšetření. Jen ti, kteří jím projdou, budou moci znovu nastoupit do letadla a pokračovat do čínské metropole.

Olympijské hry v ohrožení. Kanada své sportovce do Tokia nepošle

K rozhodnutí o případném odložení Her by mělo podle japonského premiéra Abeho dojít co nejdříve. Konečné slovo je ale na Mezinárodním olympijském výboru (MOV). I ten už ale o víkendu přiznal, že kvůli koronaviru uvažuje o odložení akce. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů.

Podle japonského premiéra je postoj MOV v souladu s jejich názorem, že tokijské hry by se měly uskutečnit „v úplné formě“. „A jestliže by to bylo obtížné, nebudeme mít jinou možnost než zvážit odložení Her,“ prohlásil v japonském parlamentu s tím, že zdraví atletů je nejdůležitější. Stejně jako Mezinárodní olympijský výbor nicméně zdůraznil, že úplné zrušení Her ve hře není.

Kanada jako první země světa už oznámila, že své sportovce do Tokia nepošle. Podle Kanadského olympijského výboru „není nic důležitějšího než zdraví a bezpečí našich atletů i světového společenství“.

„Kanadský olympijský výbor a Kanadský paralympijský výbor naléhavě vyzývají Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor a Světovou zdravotnickou organizaci, aby odložily Hry o jeden rok,“ uvedly výbory ve svém prohlášení.

Podle zpravodajky ČT v Asii Barobry Šámalové se v Japonsku hovoří nejčastěji o odkladu Her o 30 až 40 dnů. Podle dosavadních plánů se měly olympijské hry v Tokiu konat od 24. července do 9. srpna.