Zóna ČT24 se věnovala i americkému postoji k Venezuele

Pokud Spojené státy zaútočí na Venezuelu, chtějí o tom někteří zákonodárci znovu vyvolat hlasování v Kongresu. Od září provádí Američané údery převážně proti rybářským lodím v Karibiku a Pacifiku. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že k tomu schválení členů Sněmovny reprezentantů a Senátu nepotřebuje. Argumentuje tím, že nejde o válku, ale o útoky proti drogovým kartelům. Některé z nich označila za teroristické organizace. Někteří kongresmani z obou stran ale tvrdí, že Trump už čtvrtý měsíc vede vojenskou operaci nezákonně. Na téma se zaměřil pořad Zóna ČT24.
Pořad Zóna ČT24 se dále věnoval bojům na Ukrajině a tomu, jak v nich Kyjev přichází o mladou generaci. Dalším tématem bylo i německé zbrojení, když luftwaffe převzala první komponenty protileteckého systému Arrow 3 americko-izraelské výroby. V posledních letech pak nejvíce z evropských zemí investovalo do nákupů vojenské techniky Polsko. Jde o tanky, vrtulníky, letadla, raketové a dělostřelecké systémy – ať už ze Spojených států, nebo Jižní Koreje. Varšava také bude zřejmě mít ponorky páté generace. Pořad zachytil i to, jak se Francii nedaří naplňovat kvóty pro nábor do armády. I proto prezident Emmanuel Macron nařídil obnovení vojenských odvodů, i když dobrovolných. Británie pak už dva týdny řeší, jak slabá je údajně schopnost tamní armády ubránit ostrovy proti případné invazi. Redaktoři ČT se věnovali i tomu, jak chce pravděpodobný příští ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) do budoucna posílit sbory policistů a hasičů.