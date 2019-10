Náročná jednání před námi a neřízený brexit stále ve hře. Barnier nehýří optimismem

Komplikace se podle unijního vyjednavače také dají čekat, jestliže obě strany do konce přechodného období po brexitu, tedy do 31. prosince 2020, nedokážou dojednat novou obchodní dohodu a ani se dohodnout na prodloužení této lhůty. S přechodným obdobím, během nějž bude zachován status quo, počítá brexitová dohoda.

Neřízený brexit by podle vyjednavače Barniera mohl nastat na konci ledna 2020 v případě, že ani nový britský parlament neschválí dojednanou dohodu o podmínkách rozluky a sedmadvacítka zamítne další odklad. „Stále se na tuto možnost musíme připravovat,“ citovala Barniera agentura Reuters.

Barnier upozornil, že na rozhovory o budoucích obchodních vztazích bude mezi termínem brexitu a koncem roku 2020 jen málo času. „Budou to složitá a náročná jednání,“ řekl. Sedmadvacítka podle něj poskytne Británii přístup na jednotný trh v takové míře, do jaké bude Londýn respektovat unijní pravidla a standardy.

Sedmadvacítka v pondělí poskytla Británii další odklad brexitu, tentokrát do konce ledna příštího roku. Pokud Spojené království schválí výstupní dohodu před uplynutím této nové lhůty, může opustit Unii dříve.

Trojice britských stran jedná o spojenectví, nechtějí brexit

Trojice menších britských politických stran mezitím jedná o spojenectví, které by mělo zajistit, aby se po prosincových volbách dostalo do parlamentu co nejvíce odpůrců odchodu Británie z Evropské unie.

Pokud se nakonec dohodnou, mohli by Liberální demokraté, velšská strana Plaid Cymru a zelení v určitých obvodech podporovat společného kandidáta, aby zvýšili šanci nejsilnějšího uchazeče na zisk poslaneckého křesla. Informovala o tom zpravodajská stanice BBC.