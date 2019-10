Udělám maximum pro to, abych byla v Evropě slyšet, říká Jourová

Jourová absolvovala v pondělí tříhodinové takzvané grilování v europarlamentu. Dva výbory ji následně schválily do pozice místopředsedkyně Evropské komise.

„Musím přiznat, že už jsem byla na příjemnějších grilováních, ale mám z toho dobrý pocit nejen za sebe, ale je to i záležitost prestiže. Obávala jsem se, abych neudělala problémy České republice, abych byla viděna jako dobrá reprezentantka našeho státu. A z toho mám radost, že se to podařilo,“ prohlásila v rozhovoru pro ČT Jourová. Za největší problém považuje to, že bylo málo času na odpovědi.