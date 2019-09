Ať dopadne brexit jakkoliv, práva Čechů na Ostrovech jsou zaručena, vzkázal ministr Barclay

Co se stane 31. října?

Všichni jsme odhodlaní opustit Evropskou unii s dohodou, na tom pracujeme. Myslím, že je to v zájmu obou stran. Já jsem v Praze měl velmi konstruktivní jednání s místopředsedou vlády, předními zástupci vlády, podnikateli a zástupci byznysu. Jasný vzkaz byl, že oni chtějí dohodu a britská vláda chce také dohodu. A právě na tom pracujeme spolu s týmem Evropské komise pro článek 50 a s Michelem Barnierem.

Soustředíte se teď stoprocentně na vyjednávání o dohodě, anebo se o něco víc už zaměřujete na přípravy na scénář brexitu bez dohody?

Myslíme si, že dohoda je uskutečnitelná. Musí ale být bez irské pojistky, kterou britský parlament třikrát odmítl. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker sám řekl, že k pojistce nechová žádnou náklonnost. Myslí si, že dohoda je možná. A britský premiér je odhodlaný až do 31. října pracovat na tom, aby zajistil přesně toto.

Po jednání v Bruselu minulý týden jste mluvil o silném posunu kupředu. Je teď na Londýnu, nebo na Bruselu, aby se na to příští víc připravil?

Myslím, že k dosažení dohody je potřeba kreativity a flexibility na obou stranách, nejen na jedné. Jednáme proto intenzivně s Evropskou komisí. Její předseda řekl, že chce dosáhnout dohody. Myslím, že brexit bez dohody by poškodil obě strany.

Třeba tady v Praze jsem mluvil se zástupci Škody, kteří exportují deset procent svých vyrobených aut do Británie. Samozřejmě rozkol, jaký by znamenal brexit bez dohody, by takovéto podnikání poškodil. Tomu se chtějí obě strany vyhnout, to byl jasný vzkaz od podnikatelů. Chtějí jistotu dohody, která je v zájmu obou stran. Musí to ale být dohoda bez irské pojistky.