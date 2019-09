Brexit bez dohody by stál automobilky skoro šest miliard eur na nákladech

Brexit bez dohody by podle výzvy měl zásadní negativní dopad na jedno z nejcennějších ekonomických aktiv Evropy. „Spojené království je pro český autoprůmysl významným obchodním partnerem, ať už z pohledu odbytu finálních výrobců na tamějších trzích, nebo také z pohledu dodavatelů, kteří své produkty dodávají do UK přímo i prostřednictvím dodávek do dalších exportních zemí, typicky například do německých vozidel,“ uvedl prezident AutoSAP Bohdan Wojnar.

Vývoz aut z Česka do Velké Británie přesahuje sto padesát tisíc vozů ročně. Celkem tuzemské automobilky loni vyvezly automobily a díly za 920 miliard korun, z toho 6,6 procenta, tedy asi 61 miliard korun, směřovalo právě do Velké Británie. Loni se v EU vyrobilo 19,2 milionu vozů, z toho 1,44 milionu v Česku.

„Oslabení trhů a domácí poptávky i výrobních EU řetězců způsobené brexitem je to poslední, co by si v tomto nervózním přelomovém období mohl automobilový průmysl přát. Český dovoz do UK je zhruba sedm procent z celého dovozu souvisejícího s dopravou. Ohrožení představuje jak oslabení domácí poptávky pro finalisty, tak omezení výroby nebo její přesun do jiných lokalit pro dodavatele komponent,“ řekl partner poradenské firmy EY Petr Knap.