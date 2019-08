Putin je symbolem stability. Lidé však proti režimu protestují čím dál víc, říká velvyslanec

Překvapivě silnou občanskou reakci podle Pivoňky naposledy letos v létě vyvolalo odmítnutí kandidatury některých opozičních politiků do moskevského zastupitelstva. Volební komise jim neuznaly podpisy, jejichž autoři se k nim hromadně hlásili jako k pravým. Někteří dokonce s překvapením zjistili, že je komise prohlásily za mrtvé.

Společnost také s obavami sleduje přístup vlády k životnímu prostřední. Na mnoha místech protestuje třeba proti skládkám nebo například stavbě dálnice na místě úložiště radioaktivního odpadu.

Obavy vyvolalo také krátkodobé zvýšení radiace na počátku srpna na severu země. Podle západních expertů bylo důsledkem výbuchu jaderného pohonu vojenské rakety, nebo dokonce reaktoru.

Nicméně ruské úřady tvrdí, že explodovala konvenční raketa. „Jestli mluvíme o jaderném programu, tak to je na bázi tajných informací, ke kterým se není možno dostat laikům, novinářům ani diplomatům. Jestli to je atomový výzkum, tak je to přísně tajná informace. A jestli je to vojenský jaderný výzkum, tak to je v podstatě oblast, která je absolutně skryta,“ popisuje Pivoňka.