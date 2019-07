Kapitánka lodi Sea-Watch chce přivézt z Libye do Evropy statisíce běženců. Máme odpovědnost z koloniálních dob, tvrdí

Migranty, kteří uvízli v Libyi, musí podle německé kapitánky Evropa „okamžitě dostat do bezpečné země“. „Slyšíme o půl milionu lidí, kteří jsou v moci převáděčů či v uprchlických táborech. Musíme je odtamtud dostat. Musíme jim okamžitě pomoci v bezpečném přeplutí do Evropy,“ řekla Bildu Racketeová.

„Nemůžeme jen tak říct, že lidi nechceme“

Kromě přijímání uprchlíků by měla Evropa podle Němky více úsilí vynakládat také na boj proti klimatickým změnám. „V debatě by se vždy mělo rozlišovat mezi uprchlíky a ekonomickými migranty, přichází však chvíle, kdy tu máme migraci vynucenou vnějšími okolnostmi, jako je klima. Nemáme na vybranou, nemůžeme jen říct, že lidi nechceme. Je to také odpovědnost Evropy. Emise oxidu uhličitého musíme dostat na nulu,“ zdůraznila kapitánka.

Italská policie zadržela Racketeovou 29. června poté, co přes zákaz místních úřadů vplula s lodí Sea-Watch 3 do italských vod se čtyřiceti africkými migranty na palubě. Při této příležitosti přimáčkla italský policejní člun k přístavní hrázi. Soudce ale rozhodl, že to neudělala úmyslně. „Jednali jsme podle práva, o tom jsem přesvědčena,“ uvedla nyní v rozhovoru pro Bild.

„Je absurdní, že politici tvrdí, že jsme měli vzít běžence do Libye nebo Tuniska. Mohli by nás stíhat, tam nejsou žádné azylové procedury! Když jsme měli poprvé problémy s Itálií, zeptali jsme se Malty, Francie a Španělska, všude nás odmítli. Musela jsem jednat, protože situace na palubě byla dramatická a lidé mohli zemřít. Už prostě dál nemohli,“ hájí svůj postup kapitánka.