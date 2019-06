Seriál Černobyl oživil zájem o místo katastrofy. Rusové protestují a chystají svou verzi o agentovi CIA

Černobyl se rychle vyšplhal na první místo v žebříčku oblíbenosti televizní tvorby. Na místo tragédie teď proudí zástupy turistů z celého světa. Cestovní kanceláře hlásí nárůst o 40 procent.

„Říká se tomu dark tourism, jde o navštěvování míst, která neznáme z filmů, ale spíš ze zpráv. To znamená, že je to destinace pro lidi, kteří chtějí zažít nějaký adrenalin, dobrodružství, než že by si symbolicky připomněli atmosféru filmu. Chtějí mít pocit, že jsou někde, kde to je trochu nebezpečné nebo zakázané, že se mohou vytahovat tím, že tam byli,“ míní filmový publicista a scenárista Tomáš Baldýnský.

Jednou z hlavních atrakcí je pro návštěvníky pípání dozimetru. Radioaktivitu lze naměřit v půdě nebo v listech. Dávka už ale dávno není smrtelně nebezpečná. „Černobyl je na jedné straně místo, které vás donutí přemýšlet o chybách. Na druhou stranu je tady nádherně. Vidíte na vlastní oči, jak si příroda postupně zabírá zpět, co je její,“ říká průvodkyně Viktoria Brozhková.