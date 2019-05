V Pripjati se místy cítíte jako v hrobce, říká fotograf. Zakázané pásmo obývají desítky bábušek

Při tragédii unikl radioaktivní oblak, který zamířil do sousedního Běloruska a přes východní Evropu dál až do Skandinávie, která začala hlásit vysoké hladiny radioaktivity. Až pak Sovětský svaz přiznal, že došlo k nehodě. Stalo se tak tři dny po havárii.

Vzpomínky lidí shromažďovala několik let běloruská spisovatelka Světlana Alexijevičová. „Tři roky jsem jezdila a vyptávala se pracovníků elektráren, vědců, bývalých stranických funkcionářů, lékařů, vojáků, přesídlenců a starousedlíků… Byli to lidé různých zaměstnání, osudů, generací a temperamentů. Věřící i ateisté. Rolníci a intelektuálové. Černobyl tvoří základní obsah jejich světa. Všechno uvnitř a kolem nich je jím otráveno, nejenom země a voda. Všechen jejich čas,“ konstatovala spisovatelka oceněná loni Nobelovou cenou za literaturu.

„Černobylští lidé“: Mlčí a trpí, ale nestěžují si

Svědectví nabídla ve své knize Modlitba za Černobyl z roku 1997, kde popisuje ponuré osudy místních, jejich strach a život s nemocí z ozáření. „Často mlčíme. Nekřičíme a nestěžujeme si. Trpíme, jako vždycky trpíme. Ještě pro to nemáme slova. Bojíme se toho tématu jen dotknout… Nedovedeme to. Svět se rozdělil. Jsme my, Černobylci, a jsou oni, všichni ostatní lidi. Všimla jste si toho? Tady u nás nikdo nezdůrazňuje: Já jsem Bělorus, já Ukrajinec, já Rus. Všichni si říkají Černobylci. Jsme z Černobylu. Jsem černobylský člověk… Jako by to byl nějaký zvláštní druh lidí… Nová národnost,“ poznamenal učitel Nikolaj Prochorovič Zarkov.

Manželka hasiče Ludmila Ignatěnková se po havárii starala o nemocného muže ve dne v noci. Jednoho dne ji ale známá poprosila, aby s ní zašla na hřbitov, kde pohřbívali jejich kamarády. „Naše rodiny byly spřátelené. Mám fotografii ze dne před explozí. Naši muži byli tak hezcí a šťastní. V ten den tenhle život skončil,“ zavzpomínala Ludmila.

Když se vrátila z pohřbu, ošetřovatelka jí sdělila, že její muž před patnácti minutami zemřel. „Šla jsem k oknu, křičela jsem: 'Proč, proč?!'. Celá budova mě musela slyšet, ale báli se přijít,“ vzpomíná žena. Sověti pak rodinu donutili k odevzdání těla, které mělo být kvůli radioaktivitě pohřbeno v Moskvě v zinkové rakvi pod cementovými dlaždicemi. „Každému, kdo se vzpouzel, řekli, že mrtví jsou teď hrdinové státu, patří státu,“ dodává žena.