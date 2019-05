Obavy z konfliktu s Íránem sílí. Němci a Nizozemci ruší výcvik v Iráku, USA stahují diplomaty

Německá diplomacie spolu s dalšími zeměmi Evropské unie americké vypovězení jaderné dohody kritizovala. Podle deníku Die Welt roste nyní mezi německými politiky nervozita, že vyhrocená situace vyústí v ozbrojený konflikt. „Nehrozí pouze vojenská eskalace, nýbrž také nový proud uprchlíků směrem do Evropy,“ řekl místopředseda opoziční strany FDP Alexander Graf Lambsdorff. „Německo by to bezprostředně postihlo a mohlo by to mít dramatické důsledky.“

Do Bagdádu minulý týden neohlášeně zavítal šéf americké diplomacie Mike Pompeo a s tamními představiteli jednal mimo jiné o obavách Washingtonu z aktivit Íránu. Spojené státy v této souvislosti hovořily o odhalení „nových a naléhavých“ hrozeb ze strany Teheránu a jím podporovaných sil v regionu. V úterý americká armáda uvedla své jednotky v Iráku do stavu nejvyšší pohotovosti.

„Zároveň v rámci války proti Islámskému státu na území Iráku velký ajatolláh Sistání vyzval především šíitské dobrovolníky, aby vstupovali do jakýchsi polovojenských jednotek, které do velké míry ovládaly proíránské síly, nebo dokonce přímo důstojníci íránských revolučních gard,“ vysvětlil Szántó.

Trump nicméně v úterý částečně popřel zprávu amerického listu The New York Times, který psal o plánu americké administrativy vyslat na Blízký východ až 120 tisíc vojáků, pokud se krize kolem Íránu prohloubí. Šéf Bílého domu to označil za dezinformaci.

USA nedávno vyslaly na Blízký východ válečnou flotilu v čele s jadernou letadlovou lodí Abraham Lincoln a do Kataru přemístily bombardéry B-52. Do regionu přemístí i protiraketový systém Patriot. Teherán to považuje za součást odstrašovací taktiky.

Íránský ministr obrany Hatami ve středu zdůraznil, že Írán „porazí americko-sionistickou frontu“. „Írán je maximálně vojensky připraven na konfrontaci s jakoukoli hrozbou,“ zdůraznil.