USA prý zvažují poslat na Blízký východ 120 tisíc vojáků. Írán bude trpět, pokud udělá chybu, hrozí Trump

„Uvidíme, jak se bude situace v Íránu dál vyvíjet, jestli udělají chybu. Ale slyšel jsem zprávy, že jestli udělají něco špatně, budou trpět. Uvidíme, co se stane. Ale můžu vám říct, že pokud se něco přihodí, bude to pro Írán představovat problém a rozhodně nebudou spokojení. Přeberte si to sami,“ zdůraznil v pondělí šéf Bílého domu.

Změna americké zahraniční politiky nebo zastrašování?

Podle NYT si stoupenci diplomatického řešení krize kolem Íránu myslí, že plán je jen další z odstrašovacích taktik. Číslo 120 tisíc ale řadu činitelů šokovalo, neboť podobný počet vojáků byl nasazen při invazi do Iráku v roce 2003.

Pokud by USA přemístily do regionu tak velké letecké, námořní a pozemní posily, Teherán by měl rázem víc cílů, na které udeřit, varuje New York Times. Znamenalo by to zvrat americké politiky, která začala už za Trumpova předchůdce Baracka Obamy. Ten nařídil v roce 2011 stažení amerických vojsk z Iráku.