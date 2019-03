Bundeswehr je kaput. Oživit jej má spolupráce s Francií

Málo zimního oblečení a čtyři létající stíhačky ze 128

Problémy loni provázely i odjezd osmi tisíc německých vojáků na manévry NATO v Norsku. Zapojení Německa do cvičení Trident Juncture až do poslední chvíle ohrožoval nedostatek teplého oblečení.

Bez chyby nejsou ani obrněné transportéry PUMA, za které Berlín zaplatí v přepočtu přes sto miliard korun. Vozidla ovšem mohou převážet jen vojáky do výšky 184 centimetrů.

Vrcholem všeho je tristní stav stíhaček Eurofighter. Před necelým rokem byly v provozu pouze čtyři ze 128. „Akceschopnost všeho, co má létat, je prostě špatná,“ uznává Hans-Peter Bartels.

Analytik: Německo má stejné problémy jako jiné země, jen jsou víc vidět

Bezpečnostní analytik Lukáš Dyčka ovšem říká, že se Německo nepotýká s žádnými jinými problémy, než většina ostatních evropských států.

„V tomto ohledu je Německo velice typické. Má jednu zvláštnost, a to je velice dobrá parlamentní kontrola, to znamená, že většina problémů se dostane na světlo světa, dostane se do médií poměrně rychle a poměrně ve velké míře,“ uvedl v Horizontu ČT24.