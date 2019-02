Mírný odklad brexitu nic neřeší, říká Bžoch. Mayová dostala své podporovatele pod tlak, myslí si Fischer

Podle Bžocha Theresa Mayová buď neví, kudy kam, anebo je naopak dokonalý stratég. „Už se v tom ztrácím,“ podotkl. Pokud by se nakonec termín brexitu posunul třeba o měsíc nebo dva, nic to podle něj nevyřeší. Mluví se ovšem i o odsunu do dalších eurovoleb, tedy o pět let.

„Pak je otázka, jestli by zůstali v přechodném období, kdy by už neměli hlasovací práva v Evropském parlamentu, nebo zda by chtěli v Evropském parlamentu zůstat,“ říká Bžoch. I podle Fischera je otázka eurovoleb zcela zásadní.