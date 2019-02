Konečná: Evropská unie se musí smířit s tím, že přestane z Bruselu diktovat

„Evropská unie nemůže dál fungovat tak, jak funguje,“ prohlásila Konečná v pořadu Interview ČT24. „To je prostě neudržitelný systém, který se zákonitě musí v nějakou chvíli zhroutit. Bylo by fér říct, jakým způsobem si představujeme, aby Evropská unie fungovala do budoucna.“

Konečná: Babiš tvrdí něco v Česku, pak přijede do Bruselu a říká něco jiného

„Musíme natvrdo osekat pravomoci Evropské komise, protože to, co se tam děje, to, kdo tam rozhoduje, je dále neudržitelné,“ dodala. Evropskou unii si podle Konečné komunisté nepředstavují jako obrannou unii. „Odmítáme těch třináct miliard, které mají jít do rozpočtu na vědu a výzkum. Chceme je dát do sociálních projektů, které si myslím, že země Evropské unie potřebují daleko víc,“ prohlásila europoslankyně.

Konečná si podle svých slov nemyslí, že Česká republika dokáže v Bruselu prosazovat své zájmy. „Nedokázali jsme to bohužel za těch čtrnáct let nikdy, a nedokážeme to ani teď. Přála bych si, abychom vedli velmi otevřenou debatu například i v Poslanecké sněmovně, kde vidíme další směřování,“ řekla politička.

Danou debatu by přitom podle Konečné měla vést vláda. „Dnes nevím, co chce vláda v Evropské unii. Pan premiér něco tvrdí v televizi, pak přijede do Bruselu a my víme, že tam říká něco jiného,“ poznamenala s tím, že takových případů bylo několik a týkaly se například migrace, řešení finanční krize nebo třeba brexitu.