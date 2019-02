„Poláci sáli antisemitismus s mateřským mlékem,“ řekl izraelský ministr. A summit V4 v Jeruzalémě padl

Nepřijatelné, zní z Polska

Morawiecki to označil za „trestuhodné a rasistické výroky“. Polský velvyslanec v Izraeli Marek Magierowski v reakci uvedl, že „je velmi udivující, že nově jmenovaný ministr zahraničí Izraele cituje takovou ostudnou a rasistickou poznámku“. Také Magierowski to považuje za nepřijatelné.

„Zvažujeme, že stáhneme polského velvyslance z Izraele,“ citoval zpravodajský web Ynet news zdroj blízký Morawieckému. „V Polsku panuje shoda, že to, co se stalo, je závažné a nemělo by to ignorovat,“ dodal zdroj.