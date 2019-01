Po „žlutých vestách“ se ozvalo hnutí ekologů. Dva miliony lidí žádají zelenější Francii

Kvůli přístupu k ekologii může Francie čelit soudu

Organizátoři iniciativy, která kritizuje nečinnost státu v oblasti životního prostředí, v prosinci zaslali vládě dopis se svými požadavky a nyní očekávají reakci „odpovídající této mimořádné mobilizaci a naléhavosti“ klimatických změn. Pakliže se jim odpověď nebude zdát dostatečná, chtějí v březnu svou stížnost předložit pařížskému správnímu soudu s vidinou verdiktu, který by nařídil státu snížit emise uhlíku. Pokud by soudci podnět přijali, proces by podle sdružení nejspíše trval dva nebo tři roky.

Čtveřice nevládních organizací tvrdí, že Francie nabrala v ekologických opatřeních značný skluz a neplní cíle ohledně redukce emisí skleníkových plynů. „Francie nedodržuje krátkodobé cíle, co se týče omezení emisí skleníkových plynů, rozvoje energie z obnovitelných zdrojů nebo vylepšování efektivity energetiky,“ píše se v prohlášení odeslaném vládě.

Ve Francii jsou zatím žaloby státu kvůli ekologickým otázkám novinkou, podle agentury AFP se jich ale už ve světě objevila řada. Autoři té francouzské na stránkách svého projektu zmiňují úspěchy podobných snah v Nizozemsku, Kolumbii a Pákistánu.