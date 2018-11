Reakce EU na vraždu Chášakdžího byla slabá. Nejde o nic menšího, než je kauza Skripal, říká Zaorálek

„Připadá mi, že z Evropy přicházejí velmi rozpačitá stanoviska, stanovisko EU bylo velmi krotké. Obecné prohlášení, aby se to vyšetřilo, to je v tuto chvíli velice slabé,“ upozornil Zaorálek.

„Byl to brutální čin, který se stal na území jednoho z aliančních států, a jestli si tohle necháme líbit, tak se v budoucnu může stát, že takto necivilizovaně, brutálně si kdekterý jiný autoritář bude vyřizovat věci na našem území,“ varoval.

Odzbrojovací dohoda by se měla rozšiřovat, ne rušit, míní Zaorálek

Riziko do budoucna vidí předseda zahraničního výboru sněmovny i v dalším aktuálním tématu, kterým je oznámení Spojených států, že vypovědí dohodu o raketách středního a kratšího doletu podepsanou s tehdejším Sovětským svazem v roce 1987.

Podle Zaorálka byla tato dohoda pro Evropu nesmírně důležitá a Spojené státy svůj avizovaný krok měly konzultovat se spojenci.

Dohoda by se podle něj měla místo zrušení naopak rozšířit o další státy. „Dnes se zbrojí všude. Nejsou to jen Rusko a Spojené státy. Roste jaderný arzenál Číny, Indie a dalších zemí,“ upozornil. Vyplatilo by se podle něj zasednout ke stolu a hledat, v čem je dohoda nedostatečná nebo porušovaná a napravit ji.