Babiš v Polsku ocenil práci Frontexu. Spolu s Morawieckim ale nevidí důvod, proč jej rozšiřovat

Nadále ale pochybuje o návrhu Evropské komise agenturu finančně i personálně posílit. Podle návrhu by se měl navýšit do roku 2020 počet zaměstnanců Frontexu z 1500 na deset tisíc lidí a rozpočet by měl během sedmi let vzrůst na deset miliard eur.

Podle Babiše je otázka, zda by se tyto prostředky nedaly lépe využít například na posílení spolupráce se severoafrickými státy. „Když nám klesla migrace o 90 procent, tak je otázka, proč máme navyšovat (početní stav Frontexu) z 1500 na 10 tisíc lidí,“ řekl s tím, že potřebné posily by v případě potřeby mohly dodat postižené zemi ostatní členské státy.

Důvod agenturu zásadně rozšířit a prudce zvýšit její rozpočet nevidí ani Morawiecki, se kterým Babiš v Polsku jednal. „Obáváme se, že zvětšení prostředků na Frontex by znamenalo zmenšení prostředků ve strukturálních a regionálních fondech EU,“ řekl Morawiecki.