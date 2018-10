Nepřijmout sirotky je skandál, prohlásil Juncker. Řeči o muslimské invazi jsou podle něj nepřijatelné

Juncker přijetí povinných kvót, které odmítají zejména země Visegrádské čtyřky, nelituje. „Kvóty (přerozdělování migrantů v rámci EU) přijali (unijní) ministři vnitra v září 2015,“ konstatoval šéf Komise v rozhovoru pro Le Monde.

„Chybí nám společná definice solidarity. Navrhnul jsem Maďarům, Čechům, Polákům a dalším, aby přijali alespoň děti bez doprovodu, bez rodičů, bez rodiny. Považuji za skandální, že to někdo odmítá, když Evropa skýtá na jejich ochranu prostor,“ zdůraznil Juncker.

V4 by se dočkala většího pochopení, míní Juncker

Sám doufá, že zmíněné země nakonec změní názor. „Myslím, že to vážně zvažují. Byl by to alespoň elementární projev solidarity. Bezpochyby by to také pomohlo zemím Visegrádu (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko), ostatní unijní země by pro ně pak měly větší pochopení. To, že některé země zcela odmítají (přijímat) uprchlíky, a zhoubné projevy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou nepřijatelné.“

Slovenský premiér Peter Pellegrini minulý týden uvedl, že Slovensko by mohlo přijmout několik desítek syrských sirotků. Plán kritizovala vládní Slovenská národní strana (SNS), která je jednou ze tří koaličních stran.