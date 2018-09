Politikou hýbe případ syrských sirotků. Řeč na ně přišla ve sněmovně a čeká i Babiše

Podle šéfa hnutí ANO by se dětem nemělo pomáhat v Česku, ale tam, kde se narodily. Už dříve také zdůraznil, že se debata, která v posledních dnech intenzivně rezonuje v tuzemské veřejnosti, ve skutečnosti netýká nejmenších dětí, ale chlapců ve věku dvanácti až sedmnácti let.

V pátek by se měl Babiš sejít se senátory a zástupci iniciativy Češi pomáhají, která o přijetí syrských dětí usiluje; jednání se má účastnit i europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová, jež za přijetí syrských dětí na českém území pléduje. Ministerskému předsedovi hodlá představit konkrétní plán pomoci.

Uskutečnil by se na základě bilaterální spolupráce mezi Českem a Řeckem, přičemž výběr dětí by mělo zcela v gesci ministerstvo vnitra, a to včetně jejich věku. „Preferovány by měly být ty nejzranitelnější a nejmladší děti a ty, které nemají dohledatelné příbuzné a rodiče,“ uvedla Šojdrová.

Děti by v Česku získaly tzv. doplňkovou, tedy dočasnou ochranu. Po příjezdu by se o ně měly postarat instituce ministerstva školství a sociálních věcí. Peníze na program by měly plynout z fondu Evropské unie zaměřeného na azylovou a migrační problematiku.