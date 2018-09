Šojdrová chce kvůli sirotkům oslovit manželky premiéra a prezidenta

„Mám v úmyslu ještě oslovit manželky pana premiéra i pana prezidenta. Říkám, že je to záležitost, které by jejich něžnější polovičky mohly více rozumět. Doufám, že jak premiérovi, tak prezidentovi vysvětlí, že děti jsou děti a že by bylo potřeba přece jenom projevit více lidskosti, i když je ta situace samozřejmě složitá,“ řekla serveru lidovky.cz .

Babiš ale její návrh na přijetí zhruba padesáti sirotků odmítl v rozhovoru pro sobotní Právo. A v neděli Radiožurnálu řekl , že na svém postoji trvá. „Ti všichni, kteří tu na mě reagovali hystericky, si asi představovali děti, kterým jsou dva tři roky, ale ne 17 let,“ řekl. „Vzít je k nám a dělat z nich u nás teď Čechy je problém, oni nemluví, nevím, jak by to probíhalo. Myslím si, že máme pomáhat tam, kde jsou,“ dodal.

Premiér Babiš dlouhodobě odmítá, aby si země EU přerozdělovaly běžence, kteří se dostanou do Evropy.

Serveru Lidovky.cz Šojdrová řekla, že by bylo nejjednodušší dohodnout převzetí sirotků s Řeckem, kde je jich v uprchlických táborech několik tisíc. Podobně to udělala Velká Británie, která přijme asi 350 dětí, uvedla. „Vůči Evropské unii bychom mohli říct, že jsme solidární s Řeckem a že mu pomůžeme nastalou situaci řešit,“ řekla europoslankyně.

V České republice by se děti podle ní měly nejprve aklimatizovat, naučit základy jazyka a zorientovat se. „Pak jsou zde neziskové organizace, které se dlouhodobě starají o děti bez rodičů. Mám informace od některých z těchto organizací, že by byly ochotné si děti převzít. Konkrétně to byla Slezská diakonie, ale myslím, že by se našly i další charitativní organizace, které by se v první fázi o skupiny dětí dokázaly postarat,“ dodala europoslankyně.