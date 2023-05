Soud osvobodil strážníka v případu úmrtí mladíka při zásahu v Březnici

Případu z počátku srpna 2021 předcházel konflikt mezi mladými lidmi před březnickým kulturním domem. Byla k němu přivolána městská policie. Strážník vinu odmítl. Netušil prý, že pepřová pistole, z níž vystřelil, by se mohla stát smrtící zbraní. Za usmrcení z nedbalosti mu hrozilo až šest let vězení.

Pokus balistického experta do případu jasno nevnesl

Soudkyně uvedla, že obžalovaný použil donucovací prostředky v souladu se zákonem o obecní policii. Situace jejich použití vyžadovala, aby bylo zabráněno rvačce. Většina svědků byla navíc pod vlivem alkoholu. „Žádný fakticky neviděl použití expanzního přístroje,“ řekla Kalná. Podle ní nebylo prokázáno, že by strážník nedodržel předepsanou bezpečnou vzdálenost. „V takovém případě je třeba hodnotit důkazy v jeho prospěch a není možné dojít k jednoznačnému závěru o jeho vině,“ dodala.

Při vyšetřovacím pokusu znalec střílel do balistického gelu potaženého vepřovou kůží na vzdálenosti 1,5 metru, jeden metr a půl metru. Dráždivá kapalina se odrazila jen ze vzdálenosti půl metru a zasáhla střelce. Ani v jednom případě však nebyla proražena kůže. „Bohužel si nedovedu vysvětlit, co způsobilo zranění, kapalina samotná by to neudělala,“ konstatoval znalec.