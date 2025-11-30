Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel


Nákladní vlak v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav srazil tři dělníky, kteří chystali výluku. Jeden zemřel, další utrpěl středně těžké zranění, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant. Mimořádnou událost šetří Drážní inspekce. Na nehodu v neděli upozornily Hospodářské noviny.

Neštěstí se stalo 21:53 na první staniční koleji. „Střetl se tam nákladní vlak se třemi osobami v kolejišti, které chystaly výluku, na místě jsme měli dva inspektory a zahájili jsme vlastní šetření této mimořádné události,“ řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

„Jedna osoba zemřela na místě, druhá byla transportována při vědomí pozemní cestou se středně těžkým zraněním na chirurgii do FNKV v Praze,“ dodal Hylebrant.

Svoboda by měl ve Správě železnic skončit v pondělí
Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) – vlevo, generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda (vpravo)

Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

Nákladní vlak v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav srazil tři dělníky, kteří chystali výluku. Jeden zemřel, další utrpěl středně těžké zranění, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant. Mimořádnou událost šetří Drážní inspekce. Na nehodu v neděli upozornily Hospodářské noviny.
V Hradci Králové začínají výluky kvůli přestavbě hlavního nádraží

Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové ve čtvrtek začínají první výluky. Potrvají do 10. prosince a postupně se dotknou všech tratí vedoucích z krajské metropole. Výluky budou většinou přes den zhruba od 08:00 do 20:00. Vlaky v době výluk České dráhy (ČD) nahradí autobusy. Ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje, uvedly ČD.
Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače ukončí provoz uhelných elektráren Počerady a Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027, uvedla firma na svém webu. Elektrárny, jejichž provoz skončí, mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon téměř 2400 megawattů (MW), kladenský zdroj navíc tepelný výkon více než 950 MW. Vypnutí neohrozí české domácnosti, uvedl pro ČT ministr průmyslu v demisi Lukáš Vlček (STAN).
Meteorologové varují před náledím na západě Čech

Především v západní polovině Čech se začne ve středu v noci a ve čtvrtek ráno tvořit náledí, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v aktuální výstraze. Během dne bude na většině území sněžit. Zejména v Beskydech, na severním návětří Jeseníků a na severu Čech připadne místy až deset centimetrů sněhu, v Jeseníkách kolem 25 centimetrů. Sněžení během večera a noci zeslábne. Počasí komplikuje dopravu v Česku od pondělí.
Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevily se komplikace na silnicích a dálnicích. Nehoda kamionu na dálnici D48 zastavila provoz v obou směrech. Na dálnici D1 došlo k několika srážkám vozidel. V Praze byly zrušené nebo omezené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.
Změna je urgentně potřeba, říkají k systému rozdělování peněz krajům hejtmani

Peníze vybrané na daních se mezi kraje dělí podle principů starých přes dvacet let. Část regionů si stěžuje, že je systém diskriminuje, a požaduje změnu. „Ten zákon je starý a rozpočtové určení daní odpovídá době, kdy vzniklo, určitě ne dnešním požadavkům,“ řekl v Událostech, komentářích z ekonomiky hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Změna je potřeba také podle hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové (STAN), která poukázala mimo jiné na dynamický vývoj v některých regionech, například co se počtu obyvatel týká. Debatou provázeli Jakub Musil a Vítězslav Komenda.
Chybějící peníze pro dopravu by neměly ohrozit stavbu dálnic

V rozpočtu na dopravní stavby na příští rok chybí podle hnutí ANO až padesát miliard korun. Podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) má resort připravené rekordní množství projektů – a bude na jeho nástupci, které upřednostní.
Polské úřady varují před cestami do Česka kvůli žloutence typu A

Polské ministerstvo zahraničí doporučilo polským občanům vyhnout se nyní cestám do Česka. Varování vydalo kvůli vysokému počtu případů onemocnění žloutenkou typu A v tuzemsku, informovala ve středu agentura PAP s tím, že pokud se Poláci přesto k cestě do Česka rozhodnou, měli by dodržovat zvýšená hygienická opatření, vyhnout se pití vody z kohoutků i jídlu s neověřeným původem.
