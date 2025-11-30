Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

Nákladní vlak v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav srazil tři dělníky, kteří chystali výluku. Jeden zemřel, další utrpěl středně těžké zranění, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant. Mimořádnou událost šetří Drážní inspekce. Na nehodu v neděli upozornily Hospodářské noviny.
Neštěstí se stalo 21:53 na první staniční koleji. „Střetl se tam nákladní vlak se třemi osobami v kolejišti, které chystaly výluku, na místě jsme měli dva inspektory a zahájili jsme vlastní šetření této mimořádné události,“ řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.
„Jedna osoba zemřela na místě, druhá byla transportována při vědomí pozemní cestou se středně těžkým zraněním na chirurgii do FNKV v Praze,“ dodal Hylebrant.