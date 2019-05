ANALÝZA: ANO bodovalo v obcích s vysokou nezaměstnaností, lidovci u věřících

Pozitivní vztah podílu vysokoškoláků v obci a zisku strany se ale netýkal pouze ODS. Podobnou vazbu u svých voličů vykazovala také koalice Starostů a TOP 09. V menší míře potom platila také u Pirátů.

Na druhé straně přesně opačný byl tento vztah u levicových stran ČSSD a zejména KSČM. Vůbec nejsilnější byl ale negativní vztah mezi podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a volebního zisku v případě hnutí ANO; s každým procentním bodem nárůstu podílu vysokoškoláků v obci se procentuální zisk hnutí ANO snížil o téměř půl procentního bodu. V ohledu podoby elektorátu se tak hnutí ANO zařadilo spíše k oběma levicovým stranám než svým pravicovým oponentům.

Končí Telička i Svoboda, uspěla satirická strana

V Evropském parlamentu již nezasednou dva doposud významní europoslanci. Poté, co se rozešel s hnutím ANO, založil Pavel Telička hnutí HLAS a do voleb jej vedl nejen jako lídr kandidátky, ale také jako současný místopředseda parlamentu.

Z hlediska své funkce byl jedním z nejvýše postavených politiků v evropských strukturách, ve volbách ovšem neuspěl. Dřívější eurokomisař a vyjednavač v přístupových jednáních za Českou republiku se tak minimálně prozatím s evropskou politikou loučí. Jeho hnutí získalo 2,83 procenta hlasů.

„Když se podívám na to, kolik procent má ANO, SPD nebo KSČM, tak musím říct, že se tím Česká republika zařadila do menšiny po boku takových zemí, jako je Itálie nebo Maďarsko. To mě mrzí,“ zhodnotil Telička výsledek voleb.

Dalším vysoce postaveným politikem za Česko byl v Evropském parlamentu Pavel Svoboda z KDU-ČSL. Ten vykonával funkci předsedy vlivného Výbor pro právní záležitosti. Ani on už v Evropském parlamentu nezasedne. Ač byl lídrem lidovecké kandidátky, nakonec jej přeskočili jeho spolustraníci Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský. Pavlu Svobodovi nepomohlo ani to, že stál v čele iniciativy za zrušení střídání letního a zimního času, které se podařilo na půdě Evropského parlamentu prosadit.

Děkuji všem voličům, kteří přijali občanskou odpovědnost za další vývoj naší vlasti. Ti zároveň rozhodli že KDU-ČSL bude mít nadále zastoupení v EP. Někteří mí kolegové ale dokázali oslovit voliče lépe než já. Ke zvolení jim blahopřeji. Bylo mi ctí být lídrem kandidátky KDU-ČSL. — Pavel Svoboda (@1PavelSvoboda) May 26, 2019

Naopak úspěšně může na evropské volby nahlížet satirická kandidátka s názvem „ANO, vytrollíme europarlament“. Navzdory pojetí politického programu i kampaně se kandidátům tohoto uskupení podařilo oslovit nemalé množství voličů. Ve volbách získali 1,56 procenta hlasů, čímž získali nárok na příspěvek na úhradu volebních nákladů. Přijdou si tak na více než 1,1 milionu korun. Stejný nárok má i hnutí HLAS a ČSSD.