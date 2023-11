Hlavním cílem Izraele je likvidace infrastruktury Hamásu. Do posledního muže jej nezničí, míní Žantovský

„Je to jeden dílčí moment v konfliktu, který určitě neznamená jeho ukončení,“ komentuje aktuální situaci Žantovský. „Pro rodiny rukojmí je to ale strašně důležitý moment. Většina Izraelců asi doufá, že proces bude pokračovat a nakonec bude propuštěna naprostá většina z 240 rukojmí. Zatím je to jen začátek,“ věří.

Jde podle něj o rozporuplnou situaci. „Jde to proti cílům izraelské vojenské operace. Jde to i proti pocitu spravedlnosti většiny Izraelců. Zároveň je to něco, co je hluboce zakořeněné v izraelské společenské mentalitě – že každý život je nesmírně důležitý a je nutné za něj přinášet oběti, které nepůsobí hezky.“