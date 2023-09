Progresívne Slovensko se dostalo na první příčku průzkumu pro deník Sme

přehrát video Horizont ČT24: Slovenské volby

Podpora nyní neparlamentního PS, jehož šéfem je místopředseda Evropského parlamentu Michal Šimečka, v modelu agentury NMS Market Research pro Sme dosáhla 19,7 procenta. Hnutí, které mimo jiné prosazuje zavedení institutu životních partnerství pro všechny páry, podle tohoto průzkumu na druhé místo odsunulo Smer-Sociálná demokracia (Směr-SD). Popularita Ficovy strany, která na rozdíl od PS odmítá pokračování vojenské pomoci bránící se Ukrajině, dosáhla 19,4 procenta. Sme napsalo, že pokud by platila dosavadní vyjádření politiků ohledně vyloučení vzájemné spolupráce, pouze PS by na základě zmíněného volebního modelu bylo schopné vytvořit vládní koalici. Ta by musela být složena z pěti stran. Podle agenury Focus ovšem preference Smeru-SD dosáhly 18 procent a PS 16,6 procenta. Na rozdíl od NMS Market Research sondáž agentury Focus uvádí, že do sněmovny by se nedostalo hnutí Sme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára.

Témata předvolební kampaně Pozornost míří k posledním debatám. Ty budou řešit i budoucí zahraniční politiku země – tedy téma, které zajímá Evropu i spojence, i když obvykle bývá v pozadí voleb. „Třeba být schopný dělat kompromis, naslouchat partnerům, se kterými třeba i nesouhlasíte, tak aby výsledkem byla stabilní proevropská vláda,“ prohlásil lídr PS Michal Šimečka. „Ne všechno, co jde z Bruselu a všechno, co jde z Washingtonu, je dobré, je spravedlivé a je správné,“ míní předseda Smer-SD Robert Fico. Liberální a konzervativní proudy dělí pohled na to, jestli dál dodávat zbraně Ukrajině, jestli ji přijímat do NATO, nebo zvyšovat výdaje na obranu. Zahraniční zpravodaj ČT Jan Šilhan upozornil, že Smer-SD chce přehodnotit smlouvu mezi USA a Slovenskem o vzájemné obranné spolupráci. „Na Slovensku se ve volbách rozhodne, zda se od 1. října vydáme směrem k Bělorusku, anebo zůstaneme součástí evropské rodiny,“ řekl Igor Matovič z hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Téma nelegální migrace je zatím v kampani nejviditelnější. Provázely ji řeči o zneužití k populismu, ale i o selhání úřednické vlády. „Je nutné ihned obnovit kontroly na hranicích. Není jiná možnost,“ řekl Peter Pellegrini ze strany Hlas-Sociálná demokracia (Hlas-SD), který v minulosti dlouhá léta působil ve Smeru-SD. Migrace spustila pokusy o parlamentní schůze, ale hlavně debatu, nakolik se inspirovat Maďarskem: v blokování hranic – nebo unijních záměrů. „Když Maďarsko získá nějakého spojence, tak skutečně můžeme mít v rámci Evropské unie i v rámci NATO velmi zásadní problém,“ domnívá se poslanec Juraj Krúpa z uskupení Sloboda a Solidarita (SaS). Úzce s tím souvisí i budoucnost V4. Sílící rozdíly blok oslabily. Výsledek voleb může být podle politiků další zkouškou soudržnosti. O předvolební kampaň se více zajímají v zahraničí. I proto, že Slovensko teď vnímají jako politické rozcestí mezi Západem a Východem.