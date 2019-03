Čína může být partner, ale USA jsou spojenec, shodli se poslanci Benešík a Langšádlová

Bývalý ministr zahraničí a nynější předseda zahraničního výboru ve sněmovně Lubomír Zaorálek (ČSSD) připomněl, že je třeba vnímat setkání ve Washingtonu v širších souvislostech. „Připletli jsme se do soupeření dvou mocností. Před pár týdny řekl Trump čínským vyjednavačům, že může otázku přístupu čínských technologií do amerických systémů upravit - anebo také ne. Zároveň (viceprezident) Mike Pence a (ministr zahraničí) Mike Pompeo vyrazili na cestu po Evropě a také mluvili o Huawei a Číně. Pro Trumpa je nyní důležité uzavřít s Čínou obchodní smlouvu. A Česká republika se stala součástí geopolitického boje,“ uvedl Zaorálek.

Trump Číně vyčítá přebytek v obchodování s USA. Čína a USA na sebe loni vzájemně uvalovaly cla, což vyvolalo obavy ohledně vývoje globální ekonomiky. Spor se vede také o technologie firmy Huawei, kterou americká vláda označila za možné bezpečnostní riziko a vyzvala spojence, aby nepoužívali její výrobky.

„Význam Číny roste,“ přiznala Helena Langšádlová (TOP 09) z výboru pro evropské záležitosti. „S Čínou můžeme být partneři. Ale Spojené státy jsou náš spojenec, máme stejné hodnoty,“ dodal předseda evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

Moc témat, slabé české zastoupení, hodnotí Langšádlová a Kobza

Langšádlová a místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jiří Kobza (SPD) označili za poněkud zarážející, že s Babišem jednaly „těžké váhy“ americké politiky, viceprezident Pence, ministr pro energetiku Rick Perry, ministr zahraničí Pompeo a poradce pro národní bezpečnost John Bolton. Proti nim seděli u stolu Babiš, dva náměstci a šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.

„V diplomacii je zvykem, že by jednající skupiny měly mít adekvátní partnery. Ale faktem je, že Česká republika je členský stát EU a se všemi tarify, kvótami a cly jsme Unii podřízení. Z tohoto pohledu mohla naše delegace leda tak lobbovat,“ myslí si Kobza.

Podle Langšádlové by bylo lepší, kdyby Babiš hovořil s Američany o méně tématech, ale o to více je probrali do hloubky: „Na třicet minut asi deset témat? To muselo být hodně po povrchu. Nedovedu si představit, jak by o tom stihli jednat tak, aby to mělo nějakou hloubku.“