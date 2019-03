Schůzka Babiše s Trumpem snížila míru nejistoty, musíme jednat, shodli se Zaorálek a Fischer

Cílem jednání mezi Trumpem a Babišem bylo zmírnit nejistotu ve vzájemných vztazích a to se povedlo, myslí si Lubomír Zaorálek: „Trump nekonzultoval s NATO své plánované stažení z Afghánistánu. Další nejistotou je možné zavedení cel ze strany USA, to by zasáhlo české firmy. Proto je důležité, že čtvrteční jednání proběhlo v nadstandardním formátu, který vytvořil dostatečný prostor na to, abychom vedli skutečnou debatu.“

Podle Zaorálka je rovněž klíčové, že Babiš v Bílém domě nemluvil jen sám za sebe, ale zmínil stanovisko celé Evropské unie nebo spojenců v Severoatlantické alianci. „Někdy dává Trump najevo, že to jsou nepříjemní, až obtížní partneři, hlavně Unie. To, že se Babišovi podařilo získat takový prostor a mluvit i za instituce, to je role, kterou by měla Česká republika zastávat. Když se naskytne taková příležitost, musíme ji využít,“ zdůraznil Zaorálek.

Fischer: Teď to musíme odpracovat

Co přesně se podařilo české politice díky přijetí premiéra v oválné pracovně získat, se podle přesedy senátního výboru pro zahraniční věci Pavla Fischera ukáže až časem. „Mám za to, že ta příležitost, kterou návštěva vytvořila, je potenciál, který se musí odpracovat. Je to korunování vzájemné spolupráce. Ale jsou tady úkoly,“ řekl Fischer s odkazem na závazky Česka vůči NATO, podle nichž by měl stát dávat na obranu skoro dvakrát tolik co dnes. Nedostatečné plnění tohoto závazku Trump opakovaně kritizoval.