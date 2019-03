Babiš apeloval na Trumpa, aby nezvyšoval automobilová cla. V Česku by dopadla hlavně na výrobce dílů

Tuzemští výrobci automobilových dílů by byli ti, kterých by se případná cla dotkla nejvíc. Hotová auta se totiž do Spojených států z Česka téměř nevyváží.

Ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl míní, že dopady mohou být poměrně velké. „Je potřeba si uvědomit, že nepřímo přes Německo může být ohrožena až jedna pětina exportu českého automobilového průmyslu,“ doplnil.

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se případný efekt těžko propočítává. „Ale pokud by to měl být nějaký dlouhodobý trend, tak to bude mít dopad na naši ekonomiku – netvrdím, že by spadla do recese, ale že by ji to mohlo výrazněji zpomalit,“ uvedl.