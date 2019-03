Obchod Česka s USA na vzestupu. Spojené státy jsou pro tuzemské firmy nejdůležitějším trhem mimo EU

Spojené státy byly v loňském roce pro české exportéry dvanáctým nejvýznamnějším obchodním partnerem. Mimo Evropskou unii se dokonce staly nejdůležitějším, když na druhé místo odsunuly Rusko. Domácí firmy na trh v USA loni vyvezly podle údajů Českého statistického úřadu zboží za 91 miliard korun. Pro srovnání, do Ruska to bylo za 90 miliard a do Číny za 56 miliard korun.

„Vztahy jsou poměrně dobré, protože Česká republika dlouhodobě vysílá signál, že chce být partnerem Spojených států,“ poznamenává analytik z Golden Gate Pavel Ryba.