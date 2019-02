Přímý dopad Trumpových cel na auta by v Česku byl podle odborníků malý, ale Německo může čelit recesi

Nejpostiženější ekonomikou EU by podle Franče bylo Německo. „Vychází nám, že by německá ekonomika přišla zhruba o 0,6 procenta HDP,“ uvedl.

Automobilový průmysl je dlouhodobě nejvýznamnějším odvětvím tuzemského hospodářství, na hrubém domácím produktu se podílí necelou desetinou. Na export jde 93 procent výroby, nejčastěji se jedná o Německo, a to 27 procent. Téměř po šesti a půl procentu pak odebírají Španělsko, Velká Británie a Francie. Mimo Evropu se nejvíce aut vyváží do Turecka a Izraele.

Mercedes, Volkswagen, BMW a Audi se nachází v první dvacítce nejprodávanějších značek ve Spojených státech. Podle šéfredaktora serveru Automakers Ericha Handla jsou USA zásadní trh pro prémiové značky. „Pro Mercedes a BMW je USA druhý nejdůležitější trh po Německu,“ přiblížil.

„Německo se potácí na hraně recese. Pokud by tento rok byly zavedeny cla a muselo by odepsat 0,6 procenta HDP, tak by to mohlo znamenat pád do recese,“ doplnil Franče.

Jedna z mnoha hrozeb

Efekt na Česko tak může být nepřímý. „Volkswagen přijde o 20 miliard eur ročně na amerických obchodech a pak bude méně peněz na investice,“ uvažuje Handl. „A pak je otázka odvetných opatření Evropy, ta by dopadla především na české dodavatele,“ doplnil.