Je třeba zvážit, co nám jmenování velvyslance v Moskvě přinese dobrého, míní prezident Pavel

O případném jmenování nového velvyslance v Rusku je třeba se bavit s vládou a zvážit všechna pro a proti, řekl prezident Petr Pavel České televizi. Zatímco ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) i premiér Petr Fiala (ODS) trvají na tom, že Česko by mělo ambasadora v Moskvě mít, prezident minulý týden uvedl, že si v tuto chvíli nedokáže obnovení postu představit. České televizi během své návštěvy Štrasburku řekl, že je třeba zhodnotit, co dobrého by tento krok Česku přinesl.