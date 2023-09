Není důvod mít v Rusku velvyslance, říká Kolář. S chargé d'affaires se tam bavit nikdo nebude, míní Decroix

„Problém je, že my v té debatě trochu předbíháme“ míní Kolář. „Bylo by dobré, kdyby se tato debata otevřela tím, že ministerstvo zahraničí nebude říkat, že to je něco tajného, (…) a řekne, že je potřeba si říci, co vlastně od vztahů s Ruskou federací v tuto chvíli očekáváme, a co očekáváme do budoucna,“ prohlásil.

Vhodné by podle něj také bylo nejprve stanovit, o čem chce Česko s Ruskem hovořit. Až poté by měla přijít debata o tom, zda Česká republika potřebuje v Rusku velvyslance, podotkl. „Zastoupení, které tam máme teď, je myslím adekvátní situaci — nevidím důvod, proč bychom tam měli mít velvyslance.“

V České republice je dle Koláře zažitá mylná představa, že bez velvyslance není diplomacie. „Není tomu tak. Diplomacie má mnoho nástrojů, kterými funguje. Velvyslanec je jen jedním z nich,“ upozornil.