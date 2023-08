Ukrajina nikdy nevzdá svoji a vaši svobodu, řekl při návštěvě Česka Kuleba

„Jsem zde, abych vám poděkoval za všechno, co jste pro nás udělali. Jsme vděční za veškerou politickou a vojenskou podporu,“ zahájil svůj projev před velvyslanci Kuleba. „Vaše bezpečnost je i naše bezpečnost a vaše bezpečnost je naše bezpečnost. Pokud posílíte nás, posílíte sebe.“

Ukrajina nikdy nevzdá svoji a vaši svobodu, pokračoval šéf ukrajinské diplomacie. Zmínil také debaty o členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci. Podle jeho slov neexistuje žádná alternativa k členství Ukrajiny v NATO, Evropa prý nebude bezpečná, dokud země nebude součástí Aliance.

„Pokud by státy neposkytovaly Ukrajině zbraně, válku by to neukončilo a životy by to nezachránilo,“ uvedl dále Kuleba. Pomoc je podle něj třeba posílit. „Cesta k trvalému a spravedlivému míru vede přes vítězství na bojišti,“ dodal.

„Ukrajinské vítězství zničí Putinův plán na zruinování evropského hospodářství,“ sdělil Kuleba velvyslancům.