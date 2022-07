Česko je srdeční záležitost. Doufám, že se sem budu vracet, říká velvyslanec Perebyjnis

Konec stereotypů

Před nástupem na diplomatický post v Praze si za hlavní úkol stanovil změnit vnímání Ukrajinců Čechy. Nyní doufá, že se mu to – částečně i kvůli válce – podařilo. „Není to záležitost jen těch posledních čtyř měsíců, usiloval jsem o to pět let. Doufám, že Ukrajince teď Češi vnímají nejen jako pracovité lidi, ale i jako statečné lidi. Ukrajinci nejsou jen dělníci nebo uklízečky. Máme tady i hodně malířů, lékařů, univerzitních profesorů,“ vyjmenovává Perebyjnis.

Do paměti se mu prý nejvíc zapsaly první dny po začátku ruské invaze letos v únoru. „Když se objevila ta obrovská vlna solidarity, plnila se náměstí, vyvěšovaly se vlajky a Češi posílali peníze ambasádě na nákup zbraní.“

Na účet velvyslanectví přišla více než miliarda korun, což Perebyjnise překvapilo. „V optimistických úvahách jsme počítali se sto miliony, ale tohle nikdo nečekal. Jsem za to moc vděčný,“ říká.

Po čtyřech měsících přesto zájem lidí i médií o dění na Ukrajině mírně upadá, což ale diplomat chápe. „Je to přirozený proces. Jakkoliv je téma důležité, časem zájem klesá. Občas nás to trošku štve, protože se zdá, že na nás svět začíná zapomínat. Na druhou stranu, čtyři měsíce je už dlouhá doba a podpora ze strany Západu a EU je stále silná. A já doufám, že bude pokračovat,“ uzavřel.