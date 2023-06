Mezi okupanty na zaplaveném jihu Ukrajiny se šíří cholera, tvrdí partyzáni

„(Nemocí) zasažené jednotky podél chersonského směru, rozmístěné podél Severokrymského kanálu, ztrácejí své operační schopnosti a jsou evakuovány do týlu za účelem ošetření,“ uvedlo hnutí na platformě Telegram.

Ruská propaganda mluví o amerických dronech s komáry a malárií

Rusko mezitím přišlo s tvrzením, že Spojené státy by mohly na ruské vojáky na Ukrajině shazovat z dronů komáry nakažené malárií či jinými nemocemi. Uvedl to náčelník vojsk radiační, chemické a biologické obrany ruských ozbrojených sil Igor Kirillov, který zároveň tvrdí, že zaplavení Chersonské oblasti by „podle plánu Kyjeva“ mohlo vytvořit ohniska nemocí přenášených komáry.

„Vysokou technickou úroveň připravenosti USA na použití infikovaných vektorů dokazuje patent na dron určený k šíření infikovaných komárů ve vzduchu,“ prohlásil Kirillov v armádní televizi Zvezda.

Podle Kirillova se v popisu patentu píše, že dron musí do dané oblasti dopravit kontejner s hmyzem a na povel ho vypustit. Komáři by pak podle něj mohli infikovat vojáky nebezpečnou infekcí, například malárií.

Kyjev se Moskvě kvůli komárům vysmívá

Ukrajinská agentura Unian dodává, že jde zřejmě o aktualizovanou verzi dřívějšího tvrzení ruské propagandy o ukrajinských „bojových komárech“.

Rusko od začátku své plnohodnotné invaze na Ukrajinu nepodloženě tvrdí, že v napadené zemi údajně existují americké programy pro vývoj biologických zbraní. Stálý ruský představitel při OSN Vasilij Nebenzja například na podzim uvedl, že na ukrajinském území byly nalezeny americké drony, které přenášely nakažené komáry.

Ukrajinské úřady toto propagandistické tvrzení opakovaně využívají k trollení agresora. Mluvčí operačního velení Jih ukrajinské armády Natalija Humenjuková v minulosti uvedla, že „bojoví komáři“ zaútočili na obsazený Sevastopol, a ministr obrany Oleksij Reznikov zase oznámil „částečnou mobilizaci bojového hmyzu na Ukrajině“, připomněl Unian.