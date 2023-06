Hladina pod zničenou Kachovskou přehradou klesá. Na Krym přestává proudit voda

„Hladina vody v nádrži pravděpodobně do 9. června 2023 klesla pod úroveň a voda na Krym brzy přestane téct,“ uvedla britská vojenská rozvědka s tím, že v jižní části Chersonské oblasti a na severu Krymu se zhorší její dostupnost.

Severokrymský kanál, který měří asi 400 kilometrů, začíná mezi Tavrijskem a Novou Kachovkou, měst, ležících u zničené hráze. Poté, co pravděpodobně Rusové v úterý hráz zničili, se hladina vody v přehradě dostala pod úroveň přívodu do kanálu.

To, že vody v kanálu výrazně ubylo, zachycují uživatelé sociálních sítí , kteří ukazují zbytky vody na dně kanálu, nebo satelitní snímky, na kterých je vidět pokles hladiny u přívodu nad zničenou hrází Kachovské přehrady.

Rusko zatím OSN přístup neumožnilo

Zmínil, že OSN spolupracuje s ukrajinskými humanitárními organizacemi a už se dostala k 30 tisícům lidí v zaplavených oblastech, které jsou pod ukrajinskou kontrolou. Naopak Rusko podle něj dosud OSN neumožnilo přístup a dodání pomoci do oblastí, které okupuje.

Dodal, že se kvůli tomu ve středu setkal s ruským velvyslancem při OSN Vasilijem Něbenzjou a požádal ruské úřady o přístup pro týmy na Ukrajině, „aby mohly přejít přes frontovou linii a poskytnout pomoc a podporu Ukrajincům v těchto oblastech.“

„V průběhu rozhovoru jim poskytujeme podrobnosti, abychom Moskvě umožnili splnit to, co jak doufáme, bude pozitivním rozhodnutím v této věci,“ řekl. „Doufám, že se to podaří.“

Podle něj rovněž hrozí problém se zajištěním chladicí vody pro Záporožskou jadernou elektrárnu, největší v Evropě, která byla z přehrady zásobována.

Griffiths také poznamenal, že se voda prohnala oblastmi, kde byly nastražené miny a ty tak mohou vybuchovat kdekoliv. „Je to tedy kaskáda problémů, která začíná tím, že lidem umožníme přežít dnes a pak jim dáme nějaké vyhlídky na zítřek,“ řekl.