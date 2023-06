V Chersonské oblasti zaplavené po zničení Kachovské přehrady začala voda klesat, evakuace ale pokračují

Další přehrady na Dněpru se podle podniku snaží akumulovat co nejvíce vody, aby vytvořily letní zásobu poté, co Kachovská přehrada definitivně přestane fungovat.

SBU: Rusové přiznali, že přehradu zničili

Ukrajinská tajná služba SBU tvrdí, že získala odposlech telefonátu dvou Rusů, kteří připisují vinu za zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny ruským silám. Ve zveřejněném záznamu muži hovoří také o tom, že Rusové původně neplánovali destrukci tak obrovského rozsahu. Informoval o tom web Ukrajinska pravda.

„Udělali to naši. Ne jejich,“ říká jeden z mužů na zveřejněném videu. „Tam to (udělala) naše diverzní skupina. Chtěli tam jakoby tou přehradou vyděsit. Ale nešlo to podle plánu – (bylo to) větší, než plánovali.“ Kdo přesně jsou muži, kteří spolu na záznamu hovoří, ale SBU neuvedla a popsala je jenom jako „vetřelce“ a „okupanty“.

Jeden z mužů na záznamu také popisuje snižování závažnosti situace v ruských médiích. „Včera bylo v telce takový video – stojí tam voják se zahaleným obličejem, v celý uniformě. A mluví o tom, že tam žádné záplavy nejsou, že lidi tam žijou normálně. A za ním je okno a tam je vidět, že tam je sakra úplný moře.“

Ze zničení rozsáhlého vodního díla se vzájemně obvinily Kyjev i Moskva. Přehrada ale byla po měsíce pod kontrolou ruských sil, které ji podle Kyjeva zaminovaly. Agentura AP ve čtvrtek zveřejnila záběry z dronů nad Kachovskou přehradou den po zničení a uvedla, že nepodporují ruskou verzi o ukrajinském útoku shora.