Ukrajina zřejmě pozastavuje protiofenzivu. Musí zvážit další taktiku a najít slabiny okupantů

Institut pro studium války se odkazuje na slova šéfa estonské vojenské rozvědky Margo Grosberga, který 16. června řekl, že „v příštích sedmi dnech ofenzivu neuvidíme“. „Iniciativa je samozřejmě v rukou ozbrojených sil Ukrajiny, což znamená, že si mohou vybrat čas, místo a prostředky, kterými zaútočí na jednotky nepřítele. Ruská federace se pak logicky bude snažit co nejvíce vytěsnit útočné schopnosti Ukrajiny. To by znamenalo použít vše, co mají k dispozici; dělostřeleckou palbu, minová pole, vzdušné údery,“ řekl Grosberg. Vysvětlil, že i když se vývoj protiofenzivy může zdát pomalý, z vojenského hlediska je to logický postup. Rusko mělo na okupovaných územích dostatek času se na protiútok připravit. „Podle doktrín útočník potřebuje početní převahu personálu a zbraní v poměru tři ku jedné, tu bohužel Ukrajinci v tuto chvíli nemají,“ uvedl.

Ukrajina přehodnocuje taktiku List The Wall Street Journal (WSJ) v sobotu psal, že ukrajinské síly „v posledních dnech většinou pozastavily svůj postup“, protože ukrajinské velení přehodnocuje taktiku. Podle WSJ se chce vyhnout ztrátám cenné techniky. Rusko totiž využívá svou leteckou převahu a útočí na ukrajinské vojenské kolony. Ukrajinští představitelé zůstávají optimističtí a zdůrazňují postup své armády. O víkendu podle tvrzení náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanny Maljarové osvobodili další vesnici – Pjatychatky v Záporožské oblasti. „Ukrajina se ujímá iniciativy. Rusko je v defenzivě,“ poznamenal v sobotu náměstek ukrajinského ministra obrany Volodymyr Havrylov. Zmínil ale, že Kyjev naléhavě potřebuje dělostřelectvo dlouhého dosahu schopné zasáhnout cíle daleko za frontovou linií a vyřadit ruské muniční a logistické uzly.

Ve východní části Donbasu ukrajinské síly postupují kolem Bachmutu, města, které Rusko dobylo po mnoha měsících brutálních bojů. Maljarová uvedla, že intenzita bojů v okolí Bachmutu se snížila, a uznala, že Rusko má převahu, pokud jde o letectvo a dělostřelecké síly. Maljarová však říká, že Ukrajina pokračuje ve své kampani s cílem obklíčit ruské síly v okolí města a snaží se zaujmout pozice s výhledem na Bachmut, odkud by mohla udeřit na ruské jednotky. Pauza neznamená konec ISW už dříve došel k tomu, že Ukrajina dosud nevyčlenila většinu svých dostupných sil na protiofenzivní operace a dosud nezahájila své hlavní úsilí. Operační pauzy jsou běžným rysem velkých ofenzivních akcí a tato pauza neznamená konec ukrajinské protiofenzivy, vysvětluje institut. Podle americké televizní stanice CNBC pravděpodobně s postupem protiofenzivy žádný náhlý zlom nenastane. Výzkumný pracovník z bezpečnostního think-tanku RUSI Nick Reynolds řekl, že Ukrajina spíše hledá ruské slabiny. To potvrdil i vedoucí Centra vojenských a právních studií v Kyjevě Oleksandr Musijenko. „Snažíme se najít nejslabší místa v ruské obranné linii. To je první bod,“ řekl CNBC. „Je velmi důležité, že Rusové už využili všechny své rezervy, které mají, ale Ukrajina ne,“ dodal. Rusko mělo na přípravu hodně času Britský plukovník Richard Kemp si ale myslí, že by měl Západ počítat s tím, že protiofenziva Ukrajině valný úspěch nepřinese. „Jsme svědky něčeho, co má blíže k útočnému stylu války, kdy útočící síly útočí na silně opevněnou obranu,“ píše v komentáři pro The Telegraph. Boje se odehrávají na čtyřech osách, kde se Ukrajinci snaží odhalit ruské slabiny. Komanda a partyzáni údajně pracují za nepřátelskými liniemi, aby vyvolali zmatek a narušili velitelská a řídicí centra. K zasažení velitelství se používají údery na velké vzdálenosti. Rozhodující je podle Kempa Rusy zmást, útočit na mnoha místech najednou, aby nevěděli, odkud čekat úder. V ukrajinský neprospěch však hraje množství času, který mělo Rusko na to, aby se na protiútok připravilo, a také jeho letecká nadvláda.