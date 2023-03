Čínský vůdce odletěl z Moskvy. Putin podle analytiků od Siho nedostal to, co chtěl

Objem obchodu mezi Čínou a Ruskem loni dosáhl podle Putina rekordních téměř 190 miliard amerických dolarů (asi 4,2 bilionu korun) a letos by měl překročit dvě stě miliard.

Rusko naopak uspokojí čínskou ekonomiku spolehlivými dodávkami ropy a plynu, uvedl Putin. Jejich vývoz tvoří důležitou součást ruské ekonomiky a Moskva po zhroucení evropského odbytiště kvůli své invazi na Ukrajinu usiluje o větší export do asijských zemí.

Čína chce podle Sia do Ruska dodávat více elektroniky a Rusko si podle Putina přeje, aby čínské firmy nahradily v zemi západní společnosti, které Rusko opustily kvůli konfliktu na Ukrajině.

ISW: Putin zřejmě nedostal, co chtěl

Americký Institut pro studium války (ISW) nicméně napsal, že Putinovi se pravděpodobně nepodařilo dojednat neomezené dvoustranné partnerství s Čínou, ve které doufal. Závazky, které obě země přijaly při návštěvě Si Ťin-pchinga v Moskvě, jsou podle něj nevyvážené.

Si podle ISW nevyjádřil žádný záměr podpořit ruskou válku kromě „vágních diplomatických ujištění“, což je podle amerických analytiků pravděpodobně méně, než v co Putin doufal.

„Putinovi se pravděpodobně nepodařilo zajistit přesně takový druh partnerství, jaký potřebuje a po jakém touží, a Si pravděpodobně odjede z Moskvy s ujištěními, která jsou jednostrannější, než Putin zamýšlel,“ je přesvědčen ISW.

Dokládá to tím, že Putin na rozdíl od Sia slíbil řadu opatření, která „ukazují na pokračující orientaci Ruska na Čínu a jeho závislost na ní v energetickém a hospodářském sektoru, což se ve srovnání s relativně umírněnými závazky Sia jeví jako velmi jednostranné“.

USA pochybují, že Čína chce být mírotvůrce

Bílý dům v reakci na návštěvu vyjádřil pochybnost, že Čína hodlá v konfliktu na Ukrajině hrát roli mírotvůrce. „V tom, co řekli Putin a Si Ťin-Pching, jsme neviděli nic, co by nás vedlo k tomu, abychom si mysleli, že válka na Ukrajině skončí brzy,“ poznamenal bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby v úterý.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Čínu vyzval, aby se připojila k ukrajinskému plánu na ukončení války, nedostal však odpověď. Čínský protějšek bude se Zelenským podle Reuters patrně mluvit pouze telefonicky.

Si a Putin v Moskvě po jednání vydali společné prohlášení, v němž mimo jiné odmítají „všechny jednostranné sankce“ vyhlášené bez schválení Rady bezpečnosti OSN, kde mají obě země při hlasování právo veta. Čínský prezident také pozval Putina v letošním roce do Číny.