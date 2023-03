Zatykač na Putina je přelomový, říká velvyslankyně. Mohlo by to zabránit dalším deportacím, míní soudkyně

„Je to skvělá zpráva. Pojmenovávat věci je vždycky dobré,“ okomentovala vydání zatykače bývalá soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu Ivana Janů. Krok by podle ní mohl zabránit páchání další trestné činnosti. „Uvidíme, jestli budou mizet další děti,“ doplnila.

Podle žalobce soudu je to vůbec poprvé, co musel přijmout podobné opatření vůči hlavě státu, který je stálým členem Rady bezpečnosti OSN.

„Je to velice unikátní. Má to obrovský symbolický účinek. Je to odvážné a přelomové rozhodnutí,“ domnívá se velvyslankyně Česka v Nizozemsku Kateřina Sequensová. Upozornila, že zatykač je pro Putina velmi omezující. Pokud se ruský lídr objeví na území 123 zemí zavázaných Římským statutem, měl by být zatčen a dodán k soudu do Haagu.

Rusko v reakci stíhá soudce

Mezinárodní soud také nesoudí v nepřítomnosti obžalovaných, upozornila Janů. „Mezinárodní soudy v rámci ochrany lidských práv i potenciálních pachatelů to nedělají, to je velké zdržení. Ale normální národní soudy – u nás se může soudit v nepřítomnosti. Univerzální jurisdikce jednotlivých států je pořád ve hře. Nevidím to nijak černě,“ řekla.

Moskva v reakci na kroky zahájila stíhání členů Mezinárodního trestního soudu. „Nemyslím si, že by to mělo zkomplikovat vyšetřování, případně trestní řízení. Ale je důležité věnovat tomu pozornost,“ uvedla Sequensová.

„Musíme být na pozoru. Ne že by Putin přijel někoho ze soudců do Haagu zatknout, ale víme, jaké jsou praktiky tohoto režimu. To není jen Putin, to je celý systém, který používá různé metody,“ uvedla Janů s odkazem na otravu Sergeje Skripala ve Velké Británii. „Soudci asi dostanou ochranku,“ dodala.