Ukrajinci útočí chytře, jednoduchá ale protiofenziva nebude, říká vojenský analytik

Podotýká ale, že válka je dynamická a na relevantní hodnocení současných manévrů na jihu Ukrajiny je potřeba počkat až na konec operace. „Jak bude úspěšná, jestli budou mít Ukrajinci dál sílu postoupit do hloubi okupovaného území, se ukáže,“ předesílá. Kyjev navíc na informace z fronty, například o pohybu svých vojsk, uvalil přísné embargo, přičemž ruská tvrzení se vůbec nedají brát vážně, doplňuje expert z Univerzity obrany.

S odstupem více než dne od prvních kusých informací už můžeme říct, že na jihu Ukrajiny spustili obránci protiofenzivu, konstatuje Řepa. Nejde už pouze o lokální útoky, ale o pokus získat zpět některá okupovaná území v hospodářsky významné části země. „Fronta byla stabilní a čekalo se na bod zlomu. Ten by tímto mohl přijít,“ říká s tím, že poslední měsíce se nesly ve znamení opotřebovací války.

Z videí dostupných na sociálních sítích je podle Řepy jasné, že se střílí právě v oblasti Chersonu, což může být dílo partyzánů či speciálních jednotek. Ve hře je také možnost, že se Ukrajincům podařilo rychle prolomit první linii ruské obrany. Varuje ale před ukvapenými soudy: „Nedělejme si iluze, že to teď bude nějak jednoznačné a že se Rusové hned zlomí, to určitě ne.“

Okupanti mají v oblasti dvacet až pětadvacet tisíc mužů, pokračuje Řepa s tím, že ukrajinská armáda se je snaží odříznout likvidací logistických tras, mostů nebo muničních skladů. „Z hlediska Ukrajinců je to velmi chytrá strategie,“ hodnotí analytik.

Partyzáni podrývají ruskou morálku, věří Řepa

Klíčovou roli podle něj hrají už zmiňovaní partyzáni. V počátku invaze na Ukrajinu se Rusům podařilo Cherson rychle obsadit, mnoho lidí nestihlo před okupanty prchnout. „Mnoho z nich má nějaký kontakt s ukrajinskými silami a mají možnost ovlivňovat situaci, informovat například o shromaždištích. Nemůžeme spoléhat jen na to, že by se Ukrajinci rozhodovali čistě podle satelitních snímků nebo dronů. Je evidentní, že mají informace od místních,“ domnívá se Řepa.

To je podle něj zásadní, protože ruští velitelé si nemohou být jisti tím, kde přijde další ukrajinský úder. Na obranu logistických tras musejí vyčleňovat síly, které v důsledku chybí na frontě, což ruské síly oslabuje. „Je to fenomén, který prostupuje do všech prvků války,“ říká o guerillovém boji vojenský expert.