Návrh Sikorského na dodání jaderných zbraní Ukrajině není reálný, jen by to přitížilo, míní politolog Bříza

„Avšak ještě se v historii válčení, specificky tedy v druhé polovině 20. století, kdy jaderné zbraně byly zařazeny do arzenálu některých států, nestalo, aby nějaká země poskytla jiné zemi jaderné zbraně. Vznikl by tedy v tomto případě jistý precedens, na který nevíme, jak by Rusko zareagovalo.“

Podle odborníka na jaderné zbraně z Katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vlastislava Břízy byla v roce 1994 Ukrajina třetí největší jadernou velmocí na světě. „Jde o poměrně málo známý fakt. Měla co do počtu přes dva tisíce hlavic, více měla pouze Ruská federace a USA. Kdybychom se na dnešní konflikt podívali touto optikou, tak by si určitě Rusko rozmyslelo, jestli na Ukrajinu zaútočit, protože takový jaderný arzenál by je bezesporu odstrašil,“ míní politolog.

„A naposledy, tomu není tak dávno. Je to zhruba týden, co Rusko předvedlo, že je schopno i velkého cvičení s jadernými silami, když použilo severovýchodně od Moskvy několik komplexů systému Jars. Kreml tedy tímto sleduje dva cíle: aby se Západ buď nezapojil přímo a aktivně do války, nebo aby nedodával vyšší zbraňové systémy typu jaderných zbraní na území Ukrajiny,“ zhodnotil politolog.

Podle politologa je třeba brát ruské pohrůžky použitím jaderných zbraní vážně, ale není třeba podléhat panice. „Kreml ve své rétorice vždy sahal daleko a dál než Západ. Ten byl střídmější, zatímco Ruská federace tento aspekt vždy používala, je to její teorie eskalace pro deeskalaci.“ Bříza uvedl tři případy, kdy Ruská federace použila tento nátlakový prostředek: „Poprvé když uvedla jaderné zbraně do vyšší pohotovosti, podruhé to byla už známá ukázka testu mezikontinentální balistické rakety Sarmat.“

Bříza také uvedl, že dodání jaderných zbraní na Ukrajinu by konflikt z rétorické stránky spíše vyeskalovalo než uklidnilo. „Rusko by klidně začalo tvrdit, že najednou je v ohrožení sama existence Ruské federace a tím pádem si díky své vojenské doktríně vyhrazuje právo případně použít jadernou zbraň i jako první.“

Rusko podle něj nepoužije na Ukrajině jaderné zbraně, dokud nebude mít pocit, že je v existenčním ohrožení. „Pokud by ukrajinská armáda přešla do ofenzivy takového charakteru, že by se nezastavila na svém území a přešla by hranice, v tu chvíli bych nevyloučil, že Ruská federace, jako zvíře zahnané do kouta a aby odvrátila případnou porážku, by mohla sáhnout k jaderným zbraním.“

„Na druhou stranu si myslím, že je to nereálné, protože jako první krok by především mobilizovala. A nově sestavená, početně nesrovnatelně větší armáda by samozřejmě i za konvenčních prostředků dokázala zabránit tomu, že by ukrajinská armáda měla dobývat ruské území,“ řekl politolog.

Na rozdíl od konvenčních jednotek, které jsou v nedobrém stavu, jsou podle něj ruské strategické jaderné síly ve výborné kondici. V posledních dvou dekádách nařídil prezident Vladimir Putin generační výměnu zbraňových systémů. Zbraně jsou nové, přesné, dokážou proniknout jakýmkoli jaderným deštníkem západní aliance a Rusové jich mají dostatečný počet pro to, aby byly schopny proniknout nad území jakéhokoli státu, uvedl Bříza.