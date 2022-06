Dělostřelecké zbraně nabývají ve válce na důležitosti. Zacházet s nimi učí Ukrajince američtí dobrovolníci

Podle zpravodaje jsou do bojů stále ve větší míře zapojovány dělostřelecké zbraně. „Rusové mají, alespoň podle ukrajinských generálů, na některých úsecích fronty dvanáct až patnáct děl na jedno ukrajinské. Také to, že na jeden ukrajinský granát dokáží Rusové vypálit deset, ukazuje, co hlavně (Ukrajincům) chybí,“ vypočítává Szántó. Ukrajinským vojákům v předních liniích navíc omezený dostřel starých děl neposkytuje potřebnou ochranu – Rusové dostřelí dál. A využívají toho naplno jak na východní, tak i na jižní frontě.

Díky pokračujícím dodávkám moderních západních zbraní však Rusko nedokázalo ovládnout ukrajinský vzdušný prostor. Západní zbraně ovšem samy o sobě nestačí, nezbytný je také výcvik v jejich používání.

Na jedné z maskovaných základen působí američtí instruktoři. „V tuto chvíli je naším úkolem naučit celou jednotku používat protitankové střely Javelin. Přihlásili jsme se na frontu, ale zatím nám řekli, že to je příliš nebezpečné. Takže jsme zatím tady,“ říká Američan Pete. Další z dobrovolníků, Jack, prý strávil v armádě šestatřicet let. „Z toho čtyřiadvacet jako tankista a dalších dvanáct let jako pěšák,“ říká Američan.

Nejmladší ze skupiny je Steve. Na rozdíl od obou kolegů nemá vojenské zkušenosti. Byl ale rozhodnutý nabídnout své technické dovednosti. I ty se ukrajinské armádě hodí. „Jsem tu týden a půl a věnuji se hlavně opravování aut. Jsem mechanik a z domova mám certifikaci na opravu obrněných vozidel,“ vypráví. Identita všech dobrovolníků byla z bezpečnostních důvodů pozměněna.